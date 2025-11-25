مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به روند آلودگی هوای استان و آموزش غیرحضوری، از درخواست سهمیه کنکور ۵ درصدی و تاخیر ۲۰ روزه در برگزاری امتحان‌های نوبت اول برای امسال خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، ناصر علی‌فر اظهار کرد: امسال، سه ماه تابستون پرتلاطم و پرچالشی داشتیم تا بتوانیم زمینه را برای مهر آرام و کم‌دغدغه مهیا کنیم و خوشبختانه اتفاق‌های خوبی افتاد و قبولی دانش‌آموزان استان خوزستان در کنکور سراسری، برای ما نقطه امیدی بود.

وی با اشاره به ساماندهی و سازماندهی یک میلیون و ۱۱۵ هزار دانش‌آموز و ۷۵ هزار معلم، افزود: هنوز سال تحصیلی را شروع نکرده بودیم که مدارس در روز اول مهر با تاخیر آغاز به فعالیت کردند و در مهر هم سه روز تعطیل بودند. وقتی وارد آبان‌ماه شدیم هم وضعیت آلودگی هوا اجازه نداد که مدارس فعال باشند و مقطع ابتدایی و متوسطه اول غیرحضوری شدند و دو روز اول آذر هم غیرحضوری بودند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به عقب‌افتادگی ۱۴ روزه مدارس خوزستان گفت: آموزش هیچ‌گاه تعطیل نیست، اما آموزش‌های مجازی هیچ‌گاه جای آموزش‌های حضوری را نمی‌گیرد. شعار ما این است که شاید مدارس تعطیل باشد، اما آموزش تعطیل نیست و بر این اساس، آموزش‌ها انجام می‌شود

وی در خصوص جبران عقب‌ماندگی آموزشی ناشی از تعطیلات آلودگی هوا گفت: در استان خوزستان به دلیل شرایط اقلیمی، معمولا دانش‌آموزان ۱۷ روز کمتر از دیگر نقاط کشور به مدرسه می‌روند. همچنین سال ۱۴۰۲–۱۴۰۳ علاوه بر بر تعطیلات تقویمی، ۱۷ روز مدارس غیرحضوری بود، سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ این رقم به ۲۵ روز رسید و امسال نیز علاوه بر آن ۱۷ روز معمول، تاکنون سه روز مهر، تقریبا همه آبان و دو روز آذر غیرحضوری بوده‌ایم.

علی‌فر در ادامه با اشاره به احتمال افزایش تعطیلات در سال‌های آینده با ادامه این روند بیان کرد: باید دستگاه‌های تصفیه هوا برای کلاس‌ها تامین و نیروی انسانی خوب تربیت شود. تامین این دستگاه‌ها را از وزارت آموزش و پرورش درخواست کرده‌ایم.

وی افزود: همچنین برای امسال سهمیه کنکور ۵ درصدی و تاخیر ۲۰ روزه در برگزاری امتحان‌های نوبت اول، درخواست شده است که انتظار داریم در واقع شورای عالی آموزش، با این موارد موافقت کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۵۰ درصد دانش‌آموزان خوزستان دوزبانه هستند که این مساله موجب می‌شود در حالت عادی هم یک سال در آموزش دانش‌آموز دوزبانه از بقیه کشور عقب باشیم. در این خصوص، با توجه به اینکه پیش‌دبستانی خصوصی است و برخی خانواده‌ها توان پرداخت شهریه را ندارند باید پیش‌دبستانی رایگان شود و می‌توان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی را به کیفیت‌بخشی اختصاص داد.

وی با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: خوزستان و کل کشور در مورد آسیب‌های اجتماعی وضعیت خوبی ندارد و باید بیینیم باید چه اقدامی انجام دهیم.

علی‌فر با تاکید بر لزوم تمرکز بر دانش‌آموزان با وضعیت قرمز گفت: با توجه به داده‌ها باید در خصوص این مدارس کار شود. بیشتر دانش‌آموزانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند دختر و معمولا بدسرپرست یا بی‌سرپرست بوده‌اند. باید توانمند کردن دانش‌آموز را انجام دهیم و نیازمند کمک همه دستگاه‌ها در این خصوص هستیم.