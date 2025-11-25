\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648\u0637\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u062e\u0648\u0634\u0627\u0645\u062f \u06af\u0641\u062a. \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a\u060c \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f\u060c \u06a9\u0647 \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u062f\u0644 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u060c \u062a\u0627 \u0627\u0628\u062f\u060c \u0646\u0627\u0645\u06cc.\n