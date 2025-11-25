۲ مورد برداشت غیرمجاز شن و ماسه در فومن شناسایی و با توقیف خودرو‌های باری، از ادامه فعالیت غیرقانونی متخلفان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن گفت: ماموران یگان حفاظت هنگام گشت زنی، موفق شدند ۲ کامیون را به دلیل برداشت غیرمجاز از بستر رودخانه‌های روستای فتحعلی‌محله گوراب‌پس و روستای للکام این شهرستان شناسایی و توقیف کنند.

ابوذر قریب زاده با بیان اینکه رانندگان این خودرو‌ها در حال برداشت غیرمجاز شن و ماسه بودند که دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: پایش مستمر مناطق تحت پوشش شهرستان فومن با جدیت ادامه دارد و با هرگونه تخلف مشابه برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی و رودخانه‌ها وظیفه‌ی همگانی است و مشارکت مردم در گزارش تخلفات می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از محیط زیست داشته باشد.