به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ جانشین سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نزاجا گفت : پیکر یکی از شهدای گمنام کاروان اهالی بهشت صبح امروز در گروه توپخانه ۵۵ ارتش تشییع شد.

سرهنگ حمیدرضا سهیلی با بیان اینکه راه شهدا همچنان ادامه دارد و سربازان وطن تا آخرین لحظه برای حفظ این آب و خاک آماده از خود گذشتن هستند، افزود : گروه توپخانه ۵۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران اصفهان تاکنون ۳۰۴ شهید را دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شد و امسال نیز از ۲۶ آبان تا سوم آذرماه برای پنجمین سال متوالی در شهرها، روستا‌ها و مراکز مختلف استان حضور پیدا می‌کند.

سال گذشته این کاروان با یک دستگاه تریلر و دو خودروی ارس حامل پیکر‌های مطهر شهدای گمنام، بیش از ۷ هزار کیلومتر در استان حرکت کرد و در ۲۹ شهرستان و ۱۵۰ نقطه شامل شهرها، روستاها، دانشگاه‌ها، مدارس و حتی زندان‌ها حضور یافت.

حرکت کاروان اهالی بهشت از شامگاه یکشنبه ۲۵ آبان در گلستان شهدای اصفهان آغاز و اکثر شهرستان‌های استان اصفهان میزبان لاله‌های وطن بوده‌اند.