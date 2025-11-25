به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان اورژانس کشور در حاشیه دیدار با منصور بیجار استاندار گفت: کمبود نیروی انسانی و خودرو‌های آمبولانس از مهمترین چالش‌های اورژانس در استان به شمار می‌رود و جذب و استفاده از نیرو‌های بومی را می‌تواند راهکاری کلیدی برای تامین و ماندگاری نیرو در مناطق مختلف کشور، به ویژه این استان پهناور باشد.

جعفر میعادفر از برنامه تامین دو هزار دستگاه آمبولانس دیگر در سطح کشور تا سال آینده خبر داد و گفت: این اقدام بخشی از برنامه گسترده نوسازی و توسعه ناوگان فوریت‌های پزشکی است.

وی در این دیدار با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم‌نامه گفت: تامین ۵۰ دستگاه آمبولانس در راستای دسترسی همگانی، به موقع، کارآمد و عادلانه به خدمات فوریت‌های پزشکی برای بیماران نیازمند و تقویت توان لجستیکی اورژانس در سراسر استان به ویژه در مناطق پرحادثه انجام شده است.

منصور بیجار تصریح کرد: این اقدام گامی مهم در ارتقای سطح خدمات فوریت‌های پزشکی در استان‌های کمتر برخوردار کشور محسوب می‌شود و امید می‌رود با اجرای این تفاهم‌نامه، شرایط امدادرسانی در سیستان و بلوچستان بهبود قابل توجهی یابد.