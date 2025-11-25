به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرآیند توزیع سوخت ماشین‌آلات خودگردان کشاورزی شهرستان ارومیه طی سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر بخش مکانیزاسیون، با موفقیت به پایان رسید. این برنامه با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی و تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز کشاورزان انجام شد.

پرویز امجدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه اعلام کرد: در سال جاری، قریب به ۲۶ میلیون لیتر سوخت نفتگاز یارانه دار برای بیش از ۱۴ هزار دستگاه شامل تراکتور، کمباین، چاپر، دروگر، تیلر و سایر ماشین‌آلات کشاورزی تامین و توزیع شده است.

وی بیان کرد که با وجود افزایش ۱۰ درصدی تعداد ماشین آلات خودگردان فعال و ثبت‌شده نسبت به سال گذشته، میزان سوخت تخصیصی ۱۰ درصد کاهش یافته که این امر نشان‌دهنده مدیریت عادلانه و بهینه مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری ناوگان خودگردان کشاورزی و بهبود عملکرد بخش‌های زراعی و باغی است.

امجدی افزود: این کاهش مصرف در کنار افزایش تعداد دستگاه‌ها نشان می‌دهد بهره‌برداران به سمت استفاده هدفمندتر و کارآمدتر از سوخت هدایت گردیده¬اند و همین امر موجب شده عملیات مکانیزه کاشت، داشت و برداشت بدون وقفه و با کمترین اتلاف انرژی انجام گیرد.

وی همچنین ادامه داد با اجرای طرح پیمایش رصد در آینده نزدیک، امکان توزیع عادلانه و به‌موقع سوخت تجدیدناپذیر نفتگاز مهیا خواهد شد که این امر مستلزم همکاری همه جانبه کارشناسان جهاد کشاورزی ارومیه با ارائه راهنمایی‌های فنی و بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌باشد.

در پایان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با قدردانی از تلاش کارشناسان و همکاری بهره‌برداران اعلام کرد: تداوم تأمین سوخت و ارتقای درجه مکانیزاسیون محصولات کشاورزی در اولویت برنامه‌های سال آینده قرار دارد.