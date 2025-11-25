پخش زنده
۶۲ میلیارد ریال اعتبار به صورت مشارکتی، برای تکمیل و تجهیز پایگاههای اورژانس خراسان جنوبی تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با اشاره به احداث ساختمان پایگاههای اورژانس که آماده راهاندازی هستند، گفت: با برگزاری آزمون استخدامی و صدور ۱۸۵ مجوز بهکارگیری نیرو، به زودی امکان راهاندازی تعدادی از این پایگاهها فراهم خواهد شد.
محمود گنجیفرد افزود: برای تأمین اعتبار لازم جهت تکمیل و تجهیز پایگاهها، خرید آمبولانسهای جدید و تعمیر آمبولانسهای پشتیبان، موضوع مشارکت مالی بین دانشگاه و سازمان اورژانس کشور در دستور کار قرار گرفت و نیازهای استان به این سازمان اعلام شد.
سید محمدرضا حسینی، مدیر اورژانس خراسان جنوبی، در نشستهای تخصصی با مسئولان سازمان اورژانس کشور، موفق شد موافقت رئیس این سازمان را برای مشارکت در تأمین هزینههای ضروری حوزه فوریتهای پیشبیمارستانی جلب کند.
بر اساس هماهنگیهای انجامشده، در جلسهای با حضور ریاست و معاونان سازمان اورژانس کشور، اعتبار ۶۲ میلیارد ریالی برای تکمیل و تجهیز پایگاههای اورژانس، راهاندازی کارگاه تعمیر و بازسازی آمبولانسها و نگهداشت ناوگان اورژانس استان اختصاص داده شد.
همچنین میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، با تحویل تجهیزات درمانی پایگاههای آماده راهاندازی شامل «تلهکاردیوگرام، دستگاه AED و تجهیزات حمل مصدومان» موافقت کرد.