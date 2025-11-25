افتتاح نمایشگاه کتاب در ازنا
همزمان با هفته بسیج نمایشگاه کتاب در ازنا افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
همزمان با هفته بسیج و به مناسبت هفته کتاب نمایشگاه کتاب با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، اداره کتابخانههای عمومی ازنا و مؤسسه نمایشگاهی کتاب، نمایشگاه و فروشگاه کتاب، در مجتمع فرهنگی هنری غدیر ازنا افتتاح شد.
حجتالاسلام موسوی، امامجمعه ازنا در آئین افتتاح این نمایشگاه ضمن قدر دانی از تلاش برگزارکنندگان، به نقش بیبدیل کتاب و مطالعه در ارتقای سطح آگاهی عمومی و توسعه فرهنگی جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: کتاب، نهتنها منبعی برای افزایش علم و دانش است، بلکه ابزاری برای تقویت هویت فرهنگی و دینی مردم نیز به شمار میآید و از همین رو برگزاری اینگونه نمایشگاهها میتواند عامل مؤثری در دسترسی هرچه بیشتر مردم و بهویژه نسل جوان به کتاب باشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا نیز ضمن دعوت از اقشار مختلف جامعه برای بازدید از نمایشگاه، گفت: در این نمایشگاه بیش از هزار عنوان کتاب با موضوعات و عناوین ادبیات، تاریخ، انگیزشی، کودکونوجوان، روانشناسی عرضه شده است.
میثم محتشم با اشاره به تخفیف ۵۰ درصدی فروش کتابها افزود: این نمایشگاه تا چهاردهم آذر آماده بازدید علاقهمندان است.