به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسابقات قهرمانی کاراته کارگران کشور به میزبانی استان همدان برگزار شد.

این رویداد ملی با حضور ۲۰ استان، ۱۵ مربی و ۱۵۰ ورزشکار کارگر به مدت یک روز به پایان رسید و رقابت‌ها در سه بخش کاتا انفرادی، کاتا تیمی و کومیته انفرادی و با حضور مقامات استانی و کشوری برگزار شد.

رضا قاسمی پیربلوطی در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم کاراته کار چهارمحال و بختیاری با شرکت در این مسابقات موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز شد.