به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ آیینِ تشییعِ پیکرِ پاکِ ۱۰۰ شهیدِ گمنامِ دفاع مقدس؛ همزمان با سالروزِ شهادتِ مظلومانهِ حضرت زهرا (س) از مقابلِ دانشگاهِ تهران به سمتِ معراجِ شهدا؛ با حضورِ مردمِ قدرشناسِ ایرانِ اسلامی برگزار شد. حضورِ جوانان و دهه نودی‌ها هم؛ یکی از جِلوه هایِ این مراسم بود.