کارشناس هواشناسی گفت: به علت پایداری و سکون نسبی هوا شاهد افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا طی امروز و فردا خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: به علت پایداری و سکون نسبی هوا شاهد افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا طی امروز و فردا خواهیم بود.

سعید اسماعیلی افزود: پیش بینی می‌کنیم فردا به دلیل ابرناکی هوا شاهد تشدید انباشت آلاینده‌های جوی باشیم.

وی در خصوص تغییرات دمایی گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۰ درجه و فردا ۱۹ درجه سانتیگراد است و امروز حداقل دمای هوای قم ۵ درجه و فردا ۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان افزود: سردترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته، منطقه نیزار با سه درجه سانتیگراد زیر صفر بوده است.