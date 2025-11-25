معاون صنایع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تأکید کرد: این سازمان آمادگی دارد به‌عنوان شریک توسعه‌ای، مسیر ورود سرمایه به طرح‌های بزرگ دریایی را تسهیل کند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای سهیل معمارباشی در رویداد تأمین مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی کشور که هم‌زمان با نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش در حال برگزاری است، با اشاره به نقش کلیدی اقتصاد دریا‌محور در تحول صنعتی ایران گفت: ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری جذاب با پشتوانه عملیاتی و فنی در دستور کار ایدرو است.

وی در تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی ایران افزود: کشور ما ظرفیت‌های کم‌نظیری برای سرمایه‌گذاری از نوسازی و توسعه ناوگان تجاری، نفت‌کش و گازبر گرفته تا توسعه صنایع ساخت و تعمیر کشتی و سکو‌های دریایی، بنادر هوشمند، لجستیک و زنجیره سرد و صنایع پشتیبان دریایی دارد.

معاون صنایع حمل‌ونقل ایدرو ضمن مرور تجارب جهانی، به الگو‌های موفق در شرق آسیا اشاره کرد و گفت: چین، کره‌جنوبی و ژاپن سهم غالب ظرفیت ساخت شناور‌های بزرگ جهان را در اختیار دارند، با ایجاد صندوق‌های مشترک دولت و بخش خصوصی، اعطای تسهیلات ارزان و حمایت از کشتی‌های سبز و کم‌کربن، عملاً پیشران اصلی سرمایه‌گذاری دریایی جهان شده‌اند.

خوشه‌های دریایی در شانگهای، بوسان و یوکوهاما نمونه‌هایی از قطب‌های نوآوری و سرمایه‌گذاری هستند که همه زنجیره از ایده تا بازار را در بر گرفته‌اند.

وی همچنین در خصوص تجربه اروپا گفت: کشور‌های نروژ، دانمارک، آلمان و یونان با استفاده از صندوق‌های سبز کشتیرانی، مشوق‌های مالیاتی برای ناوگان کم‌مصرف و برنامه‌های مشترک مانند کریدور‌های سبز دریایی، مسیر سرمایه‌گذاری را به سمت بنادر هوشمند و کشتی‌های کم‌کربن هدایت کرده‌اند. مدل تأمین مالی در این کشور‌ها مبتنی بر پیوند عمیق دولت، بازار سرمایه و صندوق‌های زیرساخت است.

معمارباشی افزود: هدف ایدرو، انتقال این تجارب جهانی با رویکرد بومی‌سازی است تا بتوانیم نظام تأمین مالی صنایع دریایی کشور را بر پایه مشارکت بخش خصوصی، بانک‌ها، صندوق‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دانش‌بنیان بازطراحی کنیم.