مردم، در ده‌ها شهر ایران، در سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام ا... علیها، میزبان کاروانِ ۳۰۰ لالهِ فاطمی از دفاع مقدسِ ۸ ساله بودند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مردم، در ده‌ها شهر ایران، در سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام ا... علیها، میزبان کاروانِ ۳۰۰ لالهِ فاطمی از دفاع مقدسِ ۸ ساله بودند. شهدایی که مانندِ مادرشان زهرای مرضیه، پلاکِ گمنامی بر گردن دارند. امروز، مردم، متحد و منسجم، با تازه کردنِ پیوندشان با مکتبِ ایثار و شهادت، "یک پیام" را به جهان مخابره کردند: چراغی که شهدا روشن کنند، هرگز خاموش نخواهد شد.