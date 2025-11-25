پخش زنده
فرمانده دوران دفاع مقدس، گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر با قدرتنمایی جمهوری اسلامی ایران، کابوس وحشتناکی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل سردار مصطفی اکبری در یادواره شهدای مشگینشهر با محوریت شهید گمنام، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه قدرت و صلابت جمهوری اسلامی ایران بعد از هشت سال جنگ تحمیلی بار دیگر ترس و واهمه بر هیبت و هیمنه دشمنان انداخت تا آنها بفهمند که در این ۴۰ سال قدرت جمهوری اسلامی ایران هزار بار بیشتر از دوران هشت ساله دفاع مقدس بوده است.
وی افزود: موشکهای ویرانگری که بر سر سرزمین اشغالی ریخته شد، اسرائیل را به معنای واقعی به وحشت انداخته و آنها را وادار به عقبنشینی کرد تا به شکست خود اعتراف کنند.
فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج صلابت، قدرت و عزت بینالمللی و جهانی است و هیچ کشوری توان نه گفتن به ترامپ و نتانیاهو را ندارد در حالی که همین ملت ایران تو دهنی بزرگی بر آنها زده است.
اکبری گفت: در این اوضاع و شرایط باید وحدت ملی و یکپارچگی میهنی و ارزشی خود را حفظ کرده و اجازه ندهیم تا دشمن از کوچکترین تفرقه ما سوءاستفاده کرده و به ارکان نظام رخنه کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هیچ مسئول و نمایندهای حق ندارد در این شرایط حساس برخلاف مصالح ملی و مردم سخنی به میان آورده و یا بخواهد اسباب تفرقه و دودستگی شود بلکه بهتر است در این میدان با قدرتی مضاعف دشمن را ناامید کرده و زمینه قدرتنمایی حقیقی را فراهم کنیم.
فرمانده دوران دفاع مقدس اضافه کرد: در این شرایط خطیر ضرورت دارد تا با تکیه بر اصالت شهیدان و خون پاک آنها زمینه و بستر یک حرکت بیبدیل را در کشور مهیا کنیم.
اکبری به تشییع پیکر شهدای گمنام در شهرهای مختلف استان اردبیل به ویژه مشگینشهر اشاره کرد و یادآور شد: مشگینشهر با داشتن شهدایی والامقام در عرصه دفاع از این کشور سنگ تمام گذاشته و امروز نیز با دیانت و صبوری مردم پیشتاز دفاع از نظام و انقلاب است.
وی بیان کرد: ما یاد و خاطره ۵۸۴ شهید فصل پاییز و شهدای گمنام را گرامی میداریم و بر این باوریم سیره و سلوک شهدا میتواند نجاتبخش این کشور و ملت ایران در همه عرصهها باشد.