مردم روستای نصر آباد گرگان درشام غریبان سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با بیست شهید گلگون کفن خودپیمانی دوباره بستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دراین مراسم معنوی همسنگران رزمندگان وخانوادههای شهدا و قشرهای مختلف مردم عشق وارادت خودرابه ساحت مقدس حضرت فاطمه وشهدای دفاع مقدس ابرازکردند.
حجت الاسلام والمسلمین صمدزراعتی جویباری نویسنده کتاب غلاف آهنین با بیان رشادت ها، جانفشانیها ودلاورمردیهای رزمندگان در عملیاتهای کربلای چهاروپنج رمزپیروزی آنان راتبعیت ازفرهنگ عاشوراوولایت فقیه بیان کردوگفت: استعانت ازخداوتوسل به انبیاهمیشه درنبرد با دشمنان کارسازبوده است.
تجلیل ازپدرشهیدشاخص علی اصغر ریاضی باتقدیم عکس شهیدش که درطول مراسم نقاشی شد، راه اندازی ازسامانه اطلاعات شهدا و رزمندگان روستاورونمایی ازکتاب راوی جلسه ازدیکربرنامههای مراسم چهلمین سالگردبیست شهیدروستای نصرآباد گرگان بود.