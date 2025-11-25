شاکی ارومیه‌ای به عشق حضرت فاطمه زهرا (س) از طلب ۲۵ میلیاردی خود گذشت و پدری را روانه خانه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به همت مسئولین زندان مرکزی ارومیه، با دعوت از شاکی یک محکوم مالی نیازمند که حدود یازده ماه به‌دلیل ناتوانی در پرداخت ۲۵ میلیارد ریال بدهی در حبس بود، مقدمات آزادی‌ش فراهم شد.

شاکی پرونده از اهالی اهل سنت ارومیه، بدون هیچ شرطی و تنها به عشق و حرمت حضرت زهرا (س) در شب شهادت دختر پیامبر اکرم (ص)، از شکایت خود گذشت.

مددجوی یادشده با پیگیری‌های قضایی، در شب شهادت حضرت زهرا (س) از زندان آزاد شد.