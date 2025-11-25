پخش زنده
مدارس خراسان رضوی فردا، چهارشنبه غیرحضوری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: براساس ارزیابیهای انجامشده و گزارشهای دریافتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر تداوم آلودگی هوا و افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا، فعالیت آموزشی همه مهدهای کودک، پیش دبستانیها، مدارس استثنایی و مدارس استان در روز چهارشنبه، ۵ آذرماه بهصورت مجازی است.
محمد رهنما با بیان اینکه حفظ سلامت دانشآموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت است، افزود: این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش آسیبهای ناشی از آلودگی هوا اتخاذ شده است.
وی اظهار کرد: تعطیلی اعلامشده شامل همه دورهها و مقاطع تحصیلی خواهد بود.
این مسئول خاطرنشان کرد: مدارس موظفند برنامه آموزشی خود را از فضای پیامرسان شاد دنبال کنند و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانشآموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.
رئیس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان همچنین از خانوادهها خواست با رعایت توصیههای بهداشتی، توجه به علائم بیماری در فرزندان و پرهیز از خوددرمانی به مدیریت صحیح این وضعیت کمک کنند.
او در پایان تاکید کرد: هرگونه تصمیمگیری جدید درباره وضعیت فعالیت مدارس صرفا از طریق کانالهای رسمی آموزش و پرورش استان در پیام رسانهای شاد و ایتا به آگاهی شهروندان میرسد.
بنا به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا همه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.