نمایش موزیکال زنگولآباد به زودی به روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، نمایش موزیکال «زنگولآباد» به نویسندگی و کارگردانی قاسم ابراهیمی که تجربهای جدید و متفاوت در کارنامه هنری این هنرمند محسوب میشود.
این اثر با فضایی شاد، موسیقایی و داستانی جذاب، مخاطبان مخصوصاً کودکان را به «زنگولآباد» دعوت میکند.
یک آبادی که در آن بزهای روستا تصمیم دارند کنسرتی بزرگ برگزار کنند. در این میان، بز کوچک به دلایلی از کنسرت کنار گذاشته میشود، اما بز کوچک دست از تلاش نمیکشد و در نهایت با پشت سر گذاشتن ماجراهای هیج جان انگیز و پشتکار و شجاعت به قهرمان داستان بدل میشود.
پیامهای دوستی، همدلی، اعتمادبهنفس، تلاش و رویارویی با چالشهای زندگی از مهمترین مفاهیم این نمایش کودکمحور است.
بازیگران و گروه اجرایی این نمایش آیسا حسامی، سارا مژدهای، ساینا انصاری، ایرمیصا موسوی، نسیم طاهری، نگارین امیدپور، ایلیا بیتصخری، فراز عباسی، آویسا درود، آوینا گلریزان و لیان صمصامی، هومن امیری، طاها کریمی، محمد ابراهیمی، پارمیس زلقی، مهرناز چراغی، نلیا حیدری، ملیکاموذن زاده، اسرا پاژنگی، سایاصداقت و سیدمحسن موسوی در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
طراحی صحنه و لباس با رنگآمیزی شاد و فضاسازی خلاقانه صورت گرفته تا حالوهوای کودکانه زنگولآباد برای تماشاگر بهصورت پویا و زنده احیا شود.
زمان و مکان اجرای این نمایش ۶ تا ۱۴ آذرماه در امانیه تالار شهید جمالپور اعلام شده است
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۹۱۶۳۰۰۱۶۹۱ تماس بگیرند.
یا به صفحه فضای مجازی موسسه آرتا هنر فرجام مراجعه کنند.