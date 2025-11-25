مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: توسعه طرح‌های نیروگاهی و تنوع در سبد تأمین برق، کلید حفظ امنیت و پایداری تولید در این شرکت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در جلسه شورای توسعه با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر خودکفایی انرژی، اهمیت تنوع‌بخشی به سبد تأمین انرژی این شرکت را رویکردی حیاتی برای افزایش امنیت تامین برق مجتمع‌های تولیدی، پشتیبانی از پروژه‌های توسعه‌ای و تضمین پایداری تولید دانست.

آقای فیض اشاره کرد که با توجه به ناترازی‌های موجود در تامین انرژی و اهمیت حفظ پایداری تولید، باید راههای متنوعی برای تامین انرژی شرکت ملی مس تدوین شود تا در آینده با چالش مواجه نشود.

وی تاکید کرد: طرحهای نیروگاهی متعددی در دست احداث بوده که به مرور به بهره‌برداری خواهند رسید و بسیار مهم است که همزمان با پیشرفت این طرحها، تدابیر لازم برای تامین انرژی مورد نیاز آنها اندیشیده شود.

در این جلسه آخرین وضعیت ساخت طرحهای نیروگاهی شرکت ملی صنایع مس ایران ذیل طرح جامع برق این شرکت نیز بررسی شد.