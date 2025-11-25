پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در سطح ۱۴۵ هکتار از اراضی استان زیتون کشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد محمدزاده در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ظرفیتهای بالای این استان در تولید دانههای روغنی و محصولات باغی، از اختصاص ۱۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت زیتون و برداشت بیش از ۲۱۲ تن محصول در سال جاری خبر داد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب در برخی مناطق استان، سطح زیر کشت زیتون هماکنون به ۱۴۵ هکتار رسیده که نشاندهنده استقبال باغداران و پتانسیل بالای منطقه برای پرورش این محصول ارزشمند است.
وی با بیان اینکه شهرستانهای مانه و سملقان به عنوان قطبهای اصلی تولید زیتون در خراسان شمالی شناخته میشوند، افزود: بر اساس آخرین آمارها، شهرستان مانه با اختصاص ۱۰۸.۷ هکتار از اراضی خود به باغات زیتون، پیشتاز تولید این محصول در استان است و سالانه حدود ۱۳۹ تن زیتون از این باغات برداشت میشود.
محمدزاده گفت: شهرستان سملقان نیز با داشتن ۳۶.۳ هکتار باغ زیتون، سهم قابلتوجهی در تولیدات استان دارد و میزان برداشت محصول در این شهرستان به ۷۳.۴ تن در سال رسیده که این ارقام بیانگر آن است که تمرکز بر اصلاح الگوی کشت و استفاده از ارقام سازگار با اقلیم منطقه، نتایج مثبتی در افزایش بهرهوری داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به چهارم آذرماه، روز ملی زیتون، خاطرنشان کرد: نامگذاری این روز فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ کشت و البته افزایش سرانه مصرف روغن زیتون در سبد غذایی خانوارهاست.
وی در پایان تأکید کرد: برنامههای ترویجی، توزیع نهالهای اصلاحشده و آموزش باغداران برای فرآوری محصول، از جمله اقداماتی است که برای گسترش سطح زیر کشت و ارتقای کیفی زیتون در خراسان شمالی در حال پیگیری است.