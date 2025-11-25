یک چشمه خشکیده در منطقه شکار ممنوع کلیلاق به همت محیط‌بانان فریمانی احیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست فریمان گفت: محیط بانان این شهرستان، با رساندن آب به مخزن منطقه شکار ممنوع کلیلاق، چشمه این منطقه را احیا کردند.

جواد ستوده افزود: تلاش چند ساعته همکاران محیط بان موجب شد حیات وحش این منطقه از تشنگی ناشی از خشک سالی در امان بماند.

منطقه شکار ممنوع کلیلاق، در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب شهرستان فریمان به دلیل برخورداری از توپوگرافی متنوع شامل دامنه‌های کوهستانی، مراتع غنی و منابع آبی به نسبت پایدار، همواره یکی از کانون‌های مهم تنوع زیستی منطقه محسوب می‌شود.