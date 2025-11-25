پخش زنده
معاونت برونمرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از راهاندازی سرویس جدید پرستیوی به زبان عبری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این سرویس که با عنوان «پرستیوی عبری» فعالیت خود را آغاز کرده است، در نخستین مرحله بهصورت متمرکز در شبکههای اجتماعی حضور خواهد داشت و محتوای خبری، تحلیلی و چندرسانهای ویژه مخاطبان عبریزبان منتشر خواهد کرد.
مأموریت اصلی این شبکه «ایجاد دسترسی مخاطبان عبریزبان به روایتهای مستقل و معتبر از تحولات منطقه و جهان» عنوان شده است. این درحالی است که فضای رسانهای عبری در سالهای اخیر با محدودیت و سانسور گسترده مواجه بوده و راهاندازی این سرویس میتواند مسیر تازهای برای دسترسی مستقیم مخاطبان به اطلاعات و تحلیلهای متفاوت فراهم کند.
احمد نوروزی، معاون برونمرزی رسانه ملی، در پیام رسمی خود به زبان عبری با اشاره به شرایط رسانهای در سرزمینهای اشغالی افزود: در طول جنگ با ایران، رژیم اسرائیل بالاترین سطح سانسور را بر رسانههای عبری اعمال کرد. آنها از آگاهی نسبت به واقعیت هراس دارند و پرستیوی عبری حقایق پنهانشده را آشکار خواهد کرد.
سرویس عبری پرستیوی برنامههای گستردهای برای تولید ویدئوهای کوتاه، برنامههای تحلیلی و گزارشهای ویژه به زبان عبری دارد. همچنین راهاندازی یک وبسایت مستقل و بررسی امکان توسعه این سرویس به یک شبکه تلویزیونی نیز در دستور کار قرار گرفته است.