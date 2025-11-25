به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این سرویس که با عنوان «پرس‌تی‌وی عبری» فعالیت خود را آغاز کرده است، در نخستین مرحله به‌صورت متمرکز در شبکه‌های اجتماعی حضور خواهد داشت و محتوای خبری، تحلیلی و چندرسانه‌ای ویژه مخاطبان عبری‌زبان منتشر خواهد کرد.

مأموریت اصلی این شبکه «ایجاد دسترسی مخاطبان عبری‌زبان به روایت‌های مستقل و معتبر از تحولات منطقه و جهان» عنوان شده است. این درحالی است که فضای رسانه‌ای عبری در سال‌های اخیر با محدودیت و سانسور گسترده مواجه بوده و راه‌اندازی این سرویس می‌تواند مسیر تازه‌ای برای دسترسی مستقیم مخاطبان به اطلاعات و تحلیل‌های متفاوت فراهم کند.

احمد نوروزی، معاون برون‌مرزی رسانه ملی، در پیام رسمی خود به زبان عبری با اشاره به شرایط رسانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی افزود: در طول جنگ با ایران، رژیم اسرائیل بالاترین سطح سانسور را بر رسانه‌های عبری اعمال کرد. آنها از آگاهی نسبت به واقعیت هراس دارند و پرس‌تی‌وی عبری حقایق پنهان‌شده را آشکار خواهد کرد.

سرویس عبری پرس‌تی‌وی برنامه‌های گسترده‌ای برای تولید ویدئو‌های کوتاه، برنامه‌های تحلیلی و گزارش‌های ویژه به زبان عبری دارد. همچنین راه‌اندازی یک وب‌سایت مستقل و بررسی امکان توسعه این سرویس به یک شبکه تلویزیونی نیز در دستور کار قرار گرفته است.