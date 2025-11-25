پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از خدمات امیر عباس جمشیدی تقدیر و امیر بهمن عبدلی بهعنوان سرتیپ دوم ستاد و فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشکر ۶۴ ارومیه معارفه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۶۴ متحرک هجومی نزاجا با حضور مسئولان استانی در ارومیه برگزار شد.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در این مراسم با اشاره به اتحاد و انسجام موجود در بین نیروهای حافظ امنیت در استان، گفت: همافزایی نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی و حاکمیتی در آذربایجانغربی با مدیریت مقامعالی استان، نقش مؤثری در ایجاد ثبات، آرامش و فراهم شدن زمینه رفع مشکلات و موانع موجود و رشد و توسعه همهجانبه داشته است.
رسول مقابلی همچنین امنیت را اساس توسعه پایدار عنوان کرده و افزود: امنیت مهمترین پیشنیاز توسعه، سرمایهگذاری و رونق تولید بوده و هر اقدامی که برای تقویت امنیت انجام میشود، در حقیقت خدمت به زندگی و آرامش عمومی جامعه است.
در پایان این مراسم از خدمات امیر عباس جمشیدی تقدیر و امیر بهمن عبدلی بهعنوان سرتیپ دوم ستاد و فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشکر ۶۴ ارومیه معارفه شد.