تبریک استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای افتخارآفرینی دختران ورزشکار
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با صدور پیامی افتخارآفرینی دختران ورزشکار هم استانی در مسابقات المپیک ناشنوایان در کشور ژاپن را تبریک گفت.
بسماللهالرحمنالرحیم
سلام و درود بر بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س)، که یاد و نامش چراغ هدایت، صبر و استقامت است و الهامبخش همه زنان و مردان آزاده در مسیر حق و عدالت.
در روزی که دلها به یاد آن بانوی مظلوم و صبور غرق اندوه است، افتخارآفرینی شیر دختران ناشنوای استان، سرکار خانم نهال زکیزاده و سرکار خانم سارا ادریا، در المپیک ناشنوایان کشور ژاپن، با کسب مدالهای ارزشمند طلا و برنز، غرور و شادی را به مردم شریف استان و ایران اسلامی هدیه داد و بار دیگر نشان داد که فرزندان این دیار توانایی فتح قلههای جهانی را دارند.
این موفقیت بزرگ و غرورآفرین را به مردم شریف استان، جامعه ورزش، اداره کل ورزش و جوانان، هیئت ناشنوایان استان، مربیان و همراهان دلسوز، و خانوادههای گرانقدر این دو قهرمان صمیمانه تبریک عرض مینمایم و از تلاشهای بیوقفه و مجاهدانه آنان قدردانی میکنم.
این پیروزی، یادآور صبر و استقامت حضرت زهرا (س) است و نشان میدهد که با ایمان، تلاش و همدلی، فرزندان این سرزمین میتوانند در بزرگترین میدانهای جهانی بدرخشند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.
از درگاه خداوند متعال برای این دو قهرمان عزیز و همه جوانان ایران اسلامی، توفیق روزافزون، سربلندی و پیروزیهای ماندگار مسئلت دارم. امید است این پیروزیها سرآغاز درخششهای بیشتر جوانان استان در میادین بینالمللی باشد.
یداله رحمانی