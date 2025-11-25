بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کردی سقز فردا با استقبال چشمگیر گروه‌های نمایشی از ایران و چند کشور منطقه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، در مجموع ۳۹ اثر شامل ۲۵ اثر از گروه‌های داخلی و ۱۴ اثر از کشور‌های سوریه، ترکیه و اقلیم کردستان عراق به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

در ادامه روند آماده‌سازی این رویداد، هیأت داوران آثار راه‌یافته به بخش نهایی را معرفی خواهند کرد.

برای آگاهی از جزئیات بیشتر در مورد روند انتخاب آثار و برنامه‌ریزی‌های نهایی جشنواره، در بخش خبری صبحدم امروز با محمدرضا خوشبخت، دبیر اجرایی جشنواره تئاتر کردی سقز ارتباط تلفنی برقرار شد.