معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: چنانچه شرایط آب و هوایی خوب شود، کلاسهای فوق برنامه را در قالب پنجشنبههای طلایی فعال خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، فرانک موسوی بیان کرد: چالش آلودگی هوا منجر به تغییر رویکرد آموزش از چهره به چهره، به مجازی شده است، زیرا سلامت دانش آموزان مهم است و ناچار به جایگزین کردن هستیم.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر اینکه کاربرد فناوری نوین، جریان یادگیری را پایدار خواهد کر و آموزش تعطیل نمیماند، گفت: تداوم آموزش، پاسخی هوشمندانه به آلودگی هوا است تا فعالیتهای جبرانی و تکمیلی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه شالوده سواد پایه در مقطع ابتدایی شکل میگیرد، ادامه داد: در سالهای گذشته تلاشهای بسیاری رخ داده به گونهای طبق کارنامه اعلامی روز گذشته، آمار نرخ تکرار پایه ۱۲۰ درصد کاهش و نرخ ترک ۱۶۹ درصد کاهش داشته است که قطعاً با مجازی شدن آموزش، پیش بینی میشود نرخ تکراری شدن به ویژه در پایه اول افزایش یابد.
به گفته معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان، از ۱۰۲ هزار دانش آموز پایه اول، ۵۲ هزار نفر دو زبانه هستند که کیفیت تحت تأثیر قرار میگیرد.
موسوی بیان کرد: با توجه به آموزش مجازی، ناچار به کمک از پلتفرم شاد هستیم. علاوه بر آن در حال ضبط تدریسها برای قراردادن در آپارات و پخش از شبکه استانی هستیم. وی با بیان اینکه برای شرایط مجازی سه سناریو تعریف کردهایم، اظهار کرد: به طور طبیعی مدارس غیردولتی، شاهد و هیأت امنایی ثابت صبح هستند که در صورت تعطیلی صبح، میتوانند شیفت ظهر داشته باشند و در صورت تعطیلی کل هفته، پنجشنبهها فوق برنامه برگزار کنند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان گفت: عدم دسترسی به گوشی همراه، نداشتن پوشش اینترنتی برخی مناطق، شاغل بودن والدین و عدم آشنایی والدین با فضای مجازی از چالشهای آموزش در فضای مجازی هستند که قطعاً شکاف آموزشی ایجاد میکنند.
موسوی ادامه داد: برنامه ریزی برنامه ریزی شده که اگر هوا خوب شود فوق برنامهها در قالب پنجشنبههای طلایی را فعال خواهیم کرد. همچنین اجرای آزمونهای کوتاه مدت و هدفمند، تولید و محتوای کوتاه مدت و آموزشی را در نظر گرفتهایم.