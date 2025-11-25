پزشکان متخصص و جهادگر امروز در کوی ذوالفقاری به شهروندان خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ گروه جهادی خادم‌الشهدا احمد یَلالی، به کوی ذوالفقاری اعزام شدند تا با بصورت رایگان به شهروندان خدمات درمانی ارائه کنند.

مسئول کانون بسیج علوم پزشکی آبادان گفت: دو پزشک متخصص به همراه گروه جهادی خادم‌الشهدا احمد یَلالی امروز به کوی ذوالفقاری اعزام شدند تا مردم را رایگان معابنه و درمان کنند.

مهدی قناد زاده افزود: این گروه جهادی با هدف ارائه خدمات درمانی و ارتقای سلامت عمومی، به منطقه کوی ذوالفقاری رفت با هدف تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات پزشکی از خانوار‌های کم‌برخوردار حمایت کرد.

وی خاطر نشان کرد: در این گروه جهادی دو پزشک متخصص شامل فوق‌تخصص ریه و متخصص زنان به معاینه و ویزیت بیماران پرداختند.