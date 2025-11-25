حضور چشمگیر خانوادهها در مسابقات قرآن بسیج میبد
سیودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در میبد با حضور گسترده ۹۰۰ بسیجی و شهروند علاقهمند ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
سیودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در میبد که از ابتدای آبانماه در پایگاهها و حوزههای مقاومت آغاز شده است، امروز با برگزاری رقابتها در دو بخش فردی و خانوادگی ادامه یافت.
سرهنگ سید اسدالله امامی میبدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد، با اشاره به برنامههای این ناحیه در گرامیداشت هفته بسیج گفت: ناحیه مقاومت بسیج شهرستان میبد در کنار فعالیتهای نظامی، همواره در حوزه تربیتی و فرهنگی فعال بوده و برگزاری مسابقات قرآن یکی از اقدامات مهم در این مسیر است.
وی افزود: در این دوره از مسابقات ۹۰۰ نفر از بسیجیان و شهروندان شرکت کردهاند و امروز نیز ۳۵ خانواده و ۱۲۰ گروه از خواهران و برادران در رقابتها حضور دارند. داوران و مربیان نیز همزمان در حال ارزیابی و برگزاری مسابقات هستند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد ادامه داد: این مسابقات تا ۲۵ آذرماه ادامه خواهد داشت و امیدواریم که نتیجه آن جریانسازی عمیق در مسیر قرآن و عترت در سطح شهرستان، استان و کشور باشد.
در بخش خانوادگی مسابقات نیز زارعشاهی از داوران این بخش با بیان رویکرد عمومی مسابقات گفت: با تعریف رشتههایی متناسب با علاقه خانوادهها و گروههای نوجوان، تلاش کردیم جذب بیشتری به سمت فعالیتهای قرآنی ایجاد شود.
او افزود: هدف این است که جامعه به سمت رشتههای قرآن گرایش پیدا کند و شرکتکنندگان با محک زدن تواناییهای خود در حوزه قرآن و عترت، انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر پیدا کنند.
زارعشاهی درباره شیوه اجرای مسابقه خانوادگی گفت: خانوادهها مفاهیم قرآنی، نهجالبلاغه و منابع ارائهشده را مطالعه کرده و در قالب ارائهای ۱۱۴ ثانیهای محتوا را بیان میکنند. خانوادههای برتر نیز به مرحله استانی و کشوری معرفی خواهند شد.