



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل دپو شده در باغات یکی از روستا‌های بخش میمند خبر داد.

سرهنگ "ابوالحسن مزارعی" اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر دپو غیرقانونی مقادیر قابل توجهی گازوئیل در یکی از باغات بخش میمند شهرستان فیروزآباد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی بخش میمند پس از هماهنگی قضایی، به محل شناسایی شده اعزام و در بازرسی از آن محل، ۲ تانکر حاوی ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل دپو شده را کشف و یک نفر را نیز در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه ارزش گازوئیل کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.