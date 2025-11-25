به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر گفت: خانواده یک جوان فقید، دیه فرزندشان را وقف توسعه و تجهیز آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان کردند.

امیر بهزاد افزود: خانواده این جوان که دانشجوی پزشکی بود و در سانحه رانندگی جان باخت، مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال معادل دیه کامل را وقف توسعه و تجهیز آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر کردند.

وی تاکید کرد: با تجهیز آزمایشگاه، بیمارستان امام خمینی (ره) قادر خواهد بود خدمات تشخیصی پیشرفته‌تر ارائه دهد، از جمله آزمایش‌های تخصصی که پیش‌تر برای بیماران به شهر‌های دیگر ارجاع داده می‌شدند.