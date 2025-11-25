دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه دریافت هرگونه وجهی بابت پیش‌نویس قرارداد ممنوع است، از مردم خواست تخلف های احتمالی را گزارش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید وحید موسویان دادستان مرکز استان با اشاره به ابلاغ بخشنامه معاون اول قوه قضاییه تحت عنوان ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از افزایش سطح نظارت‌های دادسرا و برخورد قانونی با واحد‌های مشاور املاک متخلف خبر داد.

دادستان مرکز استان در تشریح جزئیات این بخشنامه، اظهار کرد: مطابق مقررات، پیش‌نویس قرارداد صرفاً مرحله‌ای مقدماتی و فاقد اثر حقوقی است و اخذ هرگونه وجهی بابت آن، پیش از ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، هنگام درج پیش‌نویس، تمام یا بخشی از ثمن معامله از خریداران دریافت می‌شود که این اقدام خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.

دادستان مرکز استان گفت: مشاوران املاک مکلفند هنگام درج پیش‌نویس، فقدان اثر حقوقی آن را به طرفین تفهیم و آنان را به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

وی تصریح کرد: هرگونه واسطه‌گری برای پرداخت وجه معامله پیش از ثبت رسمی، ممنوع است.

موسویان تصریح کرد: تنظیم قرارداد عادی در معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی نیز، ممنوع بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون، با متخلفان برخورد خواهد شد. مشاوران صرفاً مجاز به ارائه گواهی درج پیش‌نویس بوده و تحویل متن قرارداد به طرفین ممنوع است.

وی با بیان اینکه دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی بر حسن اجرای بخشنامه نظارت مستمر دارند، بیان کرد: به واحد‌های نظارتی دستور داده شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به تشکیل پرونده قضایی، اعمال مقررات قانونی و برخورد قاطع اقدام کنند و در صورت لزوم، واحد‌های متخلف پلمب خواهند شد.