فرماندار آغاجاری از تحویل سه دستگاه مهم و پیشرفته پزشکی به بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی بیان داشت: با پیگیریهای مجموعه فرمانداری و نماینده مجلس شورای اسلامی و همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و دانشکده علوم پزشکی بهبهان، ۳ دستگاه پیشرفته پزشکی تامین و به بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجاری تحویل داده شد.
وی عنوان کرد: این ۳ دستگاه پیشرفته پزشکی شامل دستگاه اسلیت لمپ جهت معاینه تخصصی چشم، دستگاه OPG عکسبرداری دیجیتال دندانپزشکی و دستگاه اتوکلاو جهت استریل کردن تجهیزات و لوازم دندانپزشکی است.
مشایخی افزود: با راه اندازی این دستگاههای مهم شاهد ارتقای تجهیزات و سطح کیفی خدمات تشخیصی و درمانی و همچنین خدمت رسانی مطلوب به همشهریان و کاهش مراجعات آنها به شهرستانهای مجاور خواهیم بود.
فرماندار آغاجاری اظهار داشت: اکنون پیگیریهای لازم جهت تامین چندین دستگاه پزشکی پیشرفته دیگر برای بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی را شروع خواهیم کرد.