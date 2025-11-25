به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی بیان داشت: با پیگیری‌های مجموعه فرمانداری و نماینده مجلس شورای اسلامی و همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و دانشکده علوم پزشکی بهبهان، ۳ دستگاه پیشرفته پزشکی تامین و به بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجاری تحویل داده شد.

وی عنوان کرد: این ۳ دستگاه پیشرفته پزشکی شامل دستگاه اسلیت لمپ جهت معاینه تخصصی چشم، دستگاه OPG عکسبرداری دیجیتال دندانپزشکی و دستگاه اتوکلاو جهت استریل کردن تجهیزات و لوازم دندانپزشکی است.

مشایخی افزود: با راه اندازی این دستگاه‌های مهم شاهد ارتقای تجهیزات و سطح کیفی خدمات تشخیصی و درمانی و همچنین خدمت رسانی مطلوب به همشهریان و کاهش مراجعات آنها به شهرستان‌های مجاور خواهیم بود.

فرماندار آغاجاری اظهار داشت: اکنون پیگیری‌های لازم جهت تامین چندین دستگاه پزشکی پیشرفته دیگر برای بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی را شروع خواهیم کرد.