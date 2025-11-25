۲۰ خانوار دارای سه فرزند و بیشتر که سن فرزندان آنان کمتر از ۲۰ سال بود، از تخفیف ۵۰ تا ۷۰ درصدی خرید انشعاب آب و فاضلاب، بهرمند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرکت آب و فاضلاب استان همدان از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ طرح تخفیف خرید انشعاب آب و فاضلاب را برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر که سن فرزندان آنها کمتر از ۲۰ سال بود، اجرایی کرده است.

بختیاری‌فر با بیان اینکه بر اساس این طرح، خانواده‌های دارای سه فرزند زیر ۲۰ سال از ۵۰ درصد تخفیف و خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال از ۷۰ درصد تخفیف در خرید انشعاب آب و فاضلاب برخوردار می‌شوند تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح کاهش هزینه‌های اولیه خانوار و حمایت از سیاست‌های جمعیتی است.

او تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همدان خود را موظف می‌داند که در همه برنامه‌های توسعه‌ای، موضوع حمایت از خانواده‌ها و همراهی با سیاست‌های کلان کشور را مدنظر قرار دهد و این تخفیف نیز در همین راستا اجرا شده است.