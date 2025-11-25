رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با اشاره به توان علمی کشور برای حل مساله خشکسالی و تنش آبی گفت: نیاز به تدوین نظام نامه راهبردی حکمرانی آب هستیم که با برنامه‌ریزی مشخص و همه جانبه کمبود آب را حل کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، جمال فیاضی اظهار داشت: مساله خشکسالی و کمبود باید به یک مساله مشترک عمومی تبدیل شود و دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با توجه به ظرفیت‌های مهمی که دارد می‌تواند نقش آفرین باشد.

وی با بیان اینکه دانشگاه پشتیبان متخصصان و پژوهشگران است، افزود: سرمایه اصلی در مدیریت منابع، نیروی انسانی متخصص و متعهد است که باید این سرمایه را به کار بیاوریم.

وی در ارزیابی خود از گذشته مدیریت منابع آب در استان گفت: در سال‌های پیشین، مدیریت منسجم و کارآمدی در حوزه آب و خاک وجود نداشت و این امر مشکلاتی جدی برای بخش کشاورزی به همراه آورد. اگرچه دیر به این مسیر وارد شدیم، اما آغاز هر حرکت اصلاحی ارزشمند است و امروز باید با نگاه علمی و راهبردی، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

رئیس دانشگاه با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکرد‌های گذشته، هشدار داد: ما نه تنها دچار خشکسالی اقلیمی شده‌ایم، بلکه دچار خشکسالی در برنامه‌های راهبردی واقع‌بینانه نیز هستیم.

وی افزود: اکنون زمان آن رسیده که با نگاهی آینده‌نگر، نظام‌نامه‌ای برای تحلیل مسائل گذشته تدوین و در کنار آن، نظامی از راهکار‌های راهبردی و واقع‌بینانه برای مدیریت منابع، طراحی و اجرا شود.

فیاضی تعریف نظام‌های راهبری روشن و کارآمد» را برای هماهنگی همه دستگاه‌ها در مدیریت منابع آب و کشاورزی ضروری خواند و خاطرنشان کرد: نشست‌های علمی و تخصصی، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر و هم‌افزایی علمی هستند و باید تداوم یابند.

وی با اعلام آمادگی دانشگاه برای نقش‌آفرینی در سطح‌های بالاتر، تصریح کرد: این دانشگاه آمادگی دارد تا در قالب همکاری‌های ملی و بین‌المللی، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود را در اختیار نظام مدیریت منابع کشور قرار دهد.

فیاضی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند برنامه‌های واقع‌بینانه و راهبردی هستیم و اطمینان دارم با راهکار‌های عملی و مؤثر برای آینده مدیریت منابع آب و کشاورزی می‌توانیم تصمیم بگیریم