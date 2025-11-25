پخش زنده
نمایش رادیویی «پوتینهای عمو بابا»، «مستند فرهنگ»، با روایت زندگی غلامحسین درویش خان استاد موسیقی ایرانی و «سرزمین من»، با مروری بر تاریخ، فرهنگ و تحولات روز، امروز از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش رادیویی «پوتینهای عمو بابا»، سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذر، پخش میشود. داستان این نمایش رادیویی دربارهی زندگی یک فرزند شهید است.
در این نمایش رادیویی عرفان ابراهیمی، رویا فلاحی، بیوک میرزایی، زهره مجابی، احمد گنجی و تعداد دیگری از هنرمندان به ایفای نقش میپردازند.
«پوتینهای عموبابا»، به نویسندگی شهرام کرمی روایت زندگی خانوادهای است که با بچههایش در زندگی آنها تغییر بزرگی ایجاد میشود. این نمایش نگاهی نو به روایت مادران جنگ دارد.
این نمایش رادیویی در ۲ قسمت از امشب ساعت ۲۳، پخش می شود.
برنامه «مستند فرهنگ»، با روایت زندگی غلامحسین درویش خان استاد موسیقی ایرانی امروز پخش میشود.
غلامحسین درویش متولد ۱۲۵۱ از هنرمندان و استادان موسیقی سنتی ایرانی در اواخر دوره قاجاریان است که از افراد صاحب سبک و تأثیرگذار بر موسیقی ایرانی در این دوره به شمار میرود. وی آثار مشهوری مانند تصنیف «بهار دلکش»، تصنیف «ز من نگارم»، «چند رنگ» و «پیش درآمد» از خود به جای گذاشته است. درویش خان همچنین رهبر ارکستر کنسرتهای انجمن اخوت که به حمایت صفاعلی ظهیرالدوله انجام میشد بود.
از این استاد موسیقی دو صفحه با همکاری چند نوازنده و خواننده دیگر نیز به جا مانده است. وی را از ایجادکنندگان و گسترشدهندگان پیشدرآمد در موسیقی ایرانی میدانند. درویشخان در سال ۱۳۰۵ در یک سانحه رانندگی درگذشت.
«مستند فرهنگ»، به تهیه کنندگی یلدا احتشامی، ساعت ۱۴:۳۰، پخش میشود.
در برنامه «سرزمین من»، مجموعهای از گفتوگوهای تاریخی، رسانهای و فرهنگی با حضور کارشناسان مختلف پخش میشود.
این برنامه با ترکیبی از تحلیلهای روز، معرفی جاذبههای گردشگری و گفتوگوهای اندیشهمحور، شنوندگان را به سفری شنیدنی در سرزمین ایران و استان اصفهان میبرد.
در بخش «یادها و یادگارها»، رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، رویدادهای تاریخی روز چهارم آذر را بررسی میکند.
«آنسوی تاریخ»، بخشی دیگر است که محمد ساجدی پژوهشگر و تحلیلگر رسانه، تازهترین تحولات منطقهای را تحلیل خواهد کرد.
همچنین مهدیه لطفی کارشناس گردشگری استان اصفهان، در گفتوگویی شنیدنی از زیباییها و جاذبههای دیدنی شهرستان لنجان سخن میگوید.
در ادامه، حجتالاسلام هادی استاد حوزه و دانشگاه، درباره راهکارهای جلوگیری از نزاع و تنش در شرایط کمبود منابع سخن میگوید و همزمان به مناسبت هفته بسیج، گفتوگویی با یکی از مدیران بسیج نیز پخش میشود.
برنامه «سرزمین من»، با تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری، گویندگی سید دانیال معنویو کارشناسی مجری محمدعلی مومنی ، ساعت ۱۳ به مدت یک ساعت پخش میشود.