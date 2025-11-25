معاون استاندار لرستان:
روابط عمومیها، صدای لرستان در سطح دستگاههای ملی باشند
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: روابطعمومیها باید برای معرفی دستگاهها و استان در سطح ملی برنامهریزی و تولید اثر داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در جلسه هماهنگی شورای روابط عمومیهای استان، ضمن تبریک به اعضای جدید و قدردانی از تلاشهای شورای قبلی، گفت: روابط عمومیها باید صدای لرستان در سطح ملی و دستگاههای ملی باشند.
سعید پورعلی در این جلسه که سهشنبه ۴ آذر برگزار شد، با بیان اینکه روابطعمومیها باید ارتباطات خود را در سطح ملی تقویت کنند، اظهار کرد: بر همین اساس باید روابطعمومیها برای معرفی دستگاهها و در نهایت معرفی استان در سطح ملی برنامهریزی و تولید اثر داشته باشند.
وی ادامه داد: با وجود تشکیلاتی مانند شورای روابطعمومیها، باید صدای ملی لرستان در کشور تقویت شود و هدفگذاری روابطعمومیها در امر اطلاعرسانی بر روی صفحات اصلی و سایت وزارتخانهها باشد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به اینکه روابطعمومیها در این زمینه باید بهصورت تحلیلی و دادهمحور اقدام کنند، گفت: در این راستا باید مشخص شود که روابطعمومیها چند مصاحبه ملی و تولید خبر یا روایت داشته باشد.
پورعلی افزود: با دیدهشدن لرستان در سطح ملی، شأن نوینی به عملکرد روابطعمومیها داده میشود و روابطعمومیها نیز باید از این فرصت بهصورت مغتنم استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت بازآفرینی سرمایه اجتماعی و امید آفرینی در حوزه روابطعمومی اشاره کرد و افزود: افزایش اعتماد مردم به دستگاههای اداری یکی از مهمترین مؤلفههایی است که باید در دستور کار قرار گیرد و این مهم نیز از طریق شنیدن صدای مردم صورت میگیرد.
پورعلی ادامه داد: این شورا موردحمایت استاندار و معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار است و اقداماتی از جمله تعیین سخنگوی شورا، تشکیل کارگروههای ویژه و تهیه بانک اطلاعاتی روابطعمومیهای استان باید در این زمینه انجام شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان یادآور شد: ارتباط این شورا با خانه مطبوعات و سایر شوراهای صنفی همکار تقویت شود و جلسات آن نیز زمانبندی و ثابت باشند.
پورعلی با بیان اینکه شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان اهمیت ویژهای برای ما دارد، گفت: این شورا باید فضای رقابتی بین روابطعمومیها ایجاد نماید تا روابطعمومیهای منفعل شناخته و روابطعمومیهای فعال نیز تجلیل شوند.
وی افزود: برنامه یکساله شورای روابطعمومیهای استان تدوین شود و هویتبخشی به شورای روابطعمومیهای استان از طریق کار محتوایی انجام شود.
معاون استاندار لرستان تأکید کرد: انجام کارهای بین دستگاهی بین روابطعمومیها نیز در این زمینه بسیار مؤثر و لازم است.
به گفته پورعلی، انسجامبخشی به جایگاه شغلی روابطعمومیها نیز باید در دستور کار باشد بخصوص روابطعمومیهای چندشغله در ادارات شناخته شوند و دورههای آموزشی لازم در این حوزه برگزار شود و فناوریهای نوین ارتباطی نیز در این آموزشها مورد توجه باشد.
وی با بیان اینکه ترکیب کنونی شورای روابطعمومی استان ترکیب مناسبی است، افزود: باید افکارسنجی و تعامل هوشمند با رسانهها و شبکههای اجتماعی در حوزه روابطعمومیها برقرار شود؛ زیرا این تعامل در برخی ادارات کم است.
وی ادامه داد: تقویت ارتباطات انسانی درونسازمانی نیز وظیفه دیگری است که توسط روابطعمومیها باید انجام شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تأکید کرد: روابطعمومی باید از نگاه تبلیغی خارج شوند؛ زیرا وظیفه روابطعمومی تبلیغ نیست؛ بلکه وظیفه روابطعمومی اطلاعرسانی، شفافیت و صداقت است.