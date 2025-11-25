به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، بر اساس اعلام مرکز کنترل و پایش هوای حفاظت محیط زیست، آلودگی هوا در ایستگاه سنجش هوای کرج به ۱۷۶ رسید، همچنین هوا در ایستگاه‌های شهرستان فردیس با شاخص ۱۶۶ و در ساوجبلاغ با شاخص۱۸۶ ناسالم و در وضعیت قرمز اعلام شده است.

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشور‌های دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.



استان البرز دارای ۱۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوا است.