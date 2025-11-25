امروز: -
آلودگی هوای تبریز همچنان در وضعیت قرمز

شاخص آلودگی هوای تبریز امروز روی عدد ۱۵۸ و در وضعیت «قرمز» و ناسالم برای همه بود. رقمی که پنج برابر حد مجاز اعلام شده از سوی سازمان جهانی بهداشت است.
عکاس :زهرا آذری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ - ۱۳:۰۲
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
