پخش زنده
امروز: -
هادی سالم، داور بین المللی بسکتبال همدان برای قضاوت در ۲ دیدار از مسابقات انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سالم به دعوت کنفدراسیون بسکتبال آسیا برای قضاوت در رقابتهای پنجره اول انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ انتخاب شد و عصر امروز عازم کشور عربستان میشود.
این داور بین المللی برای قضاوت دیدار تیمهای ملی عربستان و هند انتخاب شده است، دیدار این ۲ تیم در چارچوب پنجره نخست انتخابی بسکتبال جام جهانی قرار است پنجشنبه هفته جاری در ریاض برگزار شود.
سالم همچنین یکشنبه هفته آینده در بیروت پایتخت لبنان قضاوت تیم میزبان مقابل قطر را عهده دار خواهد بود.
این داور بین المللی امسال قضاوتهای مهمی از جمله انتخابی جام جهانی، انتخابی کاپ آسیا و غرب آسیا را برعهده داشته است.
هادی سالم کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان است و در سال ۲۰۱۲ به جمع داوران بین المللی بسکتبال پیوست و تاکنون در رقابتهای ملی و فراملی قضاوتهای موفقی داشته است.