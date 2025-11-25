

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست دانشگاه یزد با اعلام برگزاری نخستین رویداد «شب علم» در استان، گفت: این برنامه در راستای رسالت اجتماعی دانشگاه و با هدف ساده‌سازی مفاهیم علمی برای عموم مردم برگزار می‌شود.

میرفخرالدینی اظهار کرد: دانشگاه یزد با همکاری بنیاد علم ایران و مشارکت دانشگاه‌های دولتی استان از جمله دانشگاه اردکان، دانشگاه شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه میبد، این رویداد علمی را برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود: در روز چهارشنبه پنجم آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در‌های دانشگاه به‌طور کامل به روی مردم باز است و همه علاقه‌مندان بدون نیاز به ثبت‌نام می‌توانند در این برنامه حضور یابند. بیشتر فعالیت‌ها نیز در فضای باز دانشگاه اجرا خواهد شد.

سرپرست دانشگاه یزد توضیح داد: بیان ساده علوم روز و ارتباط مستقیم مردم با متخصصان و دانشمندان یزدی، مهم‌ترین هدف این رویداد است.

به گفته او، ۱۳ سخنرانی کوتاه هفت تا ده دقیقه‌ای توسط چهره‌های علمی برجسته استان ارائه می‌شود.

او با اشاره به برنامه‌های متنوع این شب گفت: نمایشگاه دستاورد‌های دانشگاه‌های استان، بازی‌های علمی و ریاضی برای کودکان، کارگاه‌های تخصصی کوتاه، معرفی همکاری‌های بین‌المللی و صنعتی دانشگاه، فعالیت‌های فرهنگی و هنری با رویکرد اصیل یزدی و بازدید از فضا‌های دانشگاه از جمله بخش‌های این رویداد خواهد بود.

میرفخرالدینی با تأکید بر حضور خانواده‌ها و به ویژه کودکان در این برنامه افزود: بازی‌های علمی و تجربه‌محور، که هم‌اکنون در دنیا مورد توجه هستند، برای نخستین‌بار در یزد در قالب این رویداد اجرا می‌شود.

وی همچنین از پیش‌بینی پذیرایی‌های سنتی یزدی به‌عنوان چاشنی این برنامه نام برد و گفت: از مردم عزیز می‌خواهیم با توجه به شرایط هوا با لباس گرم مناسب حضور پیدا کنند تا بتوانند از این برنامه علمی ـ فرهنگی لذت ببرند.

سرپرست دانشگاه یزد بیان کرد: این نخستین تجربه برگزاری «شب علم» در استان یزد است؛ رویدادی که پیش از این در دانشگاه‌هایی همچون صنعتی شریف و شیراز اجرا شده و امسال دانشگاه یزد افتخار میزبانی آن را دارد.