با آغاز فصل پاییز و کاهش دما، موارد ابتلا به بیماریهای ویروسی تنفسی افزایش یافته و مراجعات سرپایی به اورژانس بیمارستانها روند صعودی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: خوشبختانه بسیاری از این بیماران نیازمند اقدامات مراقبتی در بخش بستری بیمارستانها نبودهاند.
عبدالرزاق نژاد افزود: برنامه ریزیهای لازم برای آماده باش تمامی بخشهای اورژانس انجام شده است تا با توجه به افزایش تعداد مراجعان، خدمات بدون وقفه به شکل مناسبی ارائه شود.
وی افزود: متاسفانه در زمان ابتلای بیماران به بیماریهای ویروسی شاهد آن هستیم که بیماران اقدام به مصرف آنتی بیوتیک میکنند که این نه تنها در بهبود یافتن آنها تاثیر مثبتی ندارد بلکه سطح مقاومت بدن آنها را کاهش داده و زمینه ابتلای آنها به دیگر بیماریها را فراهم میکند.