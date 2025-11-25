نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز، مقاومت ملت ایران در دوران دفاع مقدس را الگوی کشور‌های مختلف دانست و گفت: حماسه مردم اندیمشک در چهارم آذر ۱۳۶۵ و مقاومت مردم خوزستان در تاریخ ماندگار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید محمدنبی موسوی فرد روز سه شنبه در آیین بزرگداشت حماسه چهارم خرداد ۱۳۶۵ اندیمشک که در مصلای جمعه این شهر برگزار شد، با توصیه نوجوانان و جوانان به انس با شهدا، افزود: شهدا راه صد ساله معنویت و عرفان را در یک شب طی کردند و در نزد خدا آبرومند هستند.

وی با گرامیداشت شهدای چهار آذر ۱۳۶۵ اندیمشک ادامه داد: تقدیم ۳۰۰ شهید و ۷۰۰ مجروح در روز چهارم آذر ۱۳۶۵ در طولانی‌ترین حمله هوایی دشمن بعثی، برگ زرینی از مقاومت مردم اندیمشک است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با تاکید بر لزوم باور به توان جوانان و نوجوانان کشور گفت: ۳۶ هزار رزمنده و ۶ هزار شهید دوران دفاع مقدس را دانش آموزان تشکیل می‌دادند که این نشان از نقش آفرینی نوجوانان کشور در میدان‌های پر خطر جهاد و شهادت است.

نیرو‌های مسلح آماده پاسخ کوبنده به دشمنان هستند

حجت الاسلام موسوی‌فرد اظهارکرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی به پشتیبانی مردم بزرگ ایران، دست بر روی ماشه آماده مقابله با هرگونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی هستند.

وی با بیان اینکه تمام پایگاه‌های ناتو در منطقه در تیررس نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی هستند، افزود: ایران درصورت تعرض مجدد دشمن، علاوه بر هدف قراردادن پایگاه‌های آمریکا و ناتو در منطقه، رژیم صهیونیستی را از صفحه روزگار محو خواهد کرد.

وحدت میان مردم و مسوولان راه حل گره گشایی از مسایل خوزستان است

نماینده ولی فقیه در خوزستان، حل مسایل مردم را وظیفه مهم مسوولان استان دانست و گفت: ایستادگی، یکپارچگی، وحدت و همدلی میان مردم و مسوولان راه حل گره گشایی از مسایل است.

وی، با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه برای همیشه دشمنان این آب و خاک را ناامید کردند، افزود: رژیم صهیونیستی که به تصور نابودی نظام اسلامی جنگ ۱۲ روزه را علیه ایران تحمیل کرد با دریافت ضربات قدرتمند از نیرو‌های مسلح مقتدر ایران، مجبور به التماس برای آتش بس شد.

حماسه چهارم آذر ۱۳۶۵ اندیمشک زبانزد خاص و عام است

امام جمعه اندیمشک نیز در این آیین با تجلیل از حماسه چهارم آذر ۱۳۶۵ اندیمشک گفت: اندیمشک در طول هشت سال دفاع مقدس با تقدیم یک هزار شهید برگ زرینی در تاریخ به ثبت رساند.

حجت الاسلام سید کمال موسوی ادامه داد: حماسه آفرینی مردم اندیمشک در چهارم آذر ۱۳۶۵ زبانزد خاص و عام است.

در این همایش که با حضور جمعی از مردم و مسوولان شهرستان‌های اندیمشک و دزفول برگزار شد، پیام استاندار خوزستان به مناسبت چهارم آذرماه ۱۳۶۵ توسط فرماندار اندیمشک قرائت شد.

هجوم وحشیانه هواپیما‌های عراقی در چهارم آذر ۱۳۶۵ از ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه یکی از وحشتناک‌ترین و ماندگارترین رخداد‌های دفاع مقدس است.

در این بمباران، بیش از ۳۰۰ شهید و ۷۰۰ مجروح تقدیم نظام اسلامی شد تا مردم اندیمشک با پوست و گوشت خود حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران رقم بزنند.

در پی این حمله، تاسیسات زیربنایی شهرستان اندیمشک نظیرِ ایستگاه راه‌آهن، بخش تعمیرات راه‌آهن، بازار، رادار موشکی سد دز، سد و نیروگاه دز، پادگان دوکوهه و اداره پست و مخابرات مورد هدف قرار گرفتند؛ منازل مسکونی راه‌آهن و دیگر مناطق شهری اندیمشک نیز از گزند حملات در امان نماند.

شدت این حمله به قدری بود که رهبر معظم انقلاب که در آن زمان ریاست‌جمهور ایران بودند در سخنرانی خود در نماز جمعه تهران فرمودند: «صدام در اندیمشک قصابی کرد».

ثبت چهارم آذرماه به عنوان سند افتخار اندیمشک در تقویم رسمی کشور از جمله مطالبه‌های مهم مردم اندیمشک است که این مهم با وجود چندین سال پیگیری تاکنون محقق نشده است.