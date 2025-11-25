پخش زنده
همزمان با هفته بسیج همایش شکوه اقتدار بسیجیان شهرستان کوهپایه در گلستان شهدای کوهپایه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز اصفهان؛ سردار علی فتحیان جانشین سپاه حضرت صاحب الزمان عجل الله استان اصفهان در این مراسم گفت: برای تحقق آرمانهای والای انقلاب و بسط و گسترش آن ناگزیریم قوی شویم و قوی شدن ما در ساری و جاری شدن تفکر ناب بسیجی در همه بخشها و قشرهای این جامعه است.
شادی فضلی فرماندار کوهپایه نیزگفت: بسیج تنها یک سازمان نظامی نیست بلکه تفکر یک فرهنگ و یک مکتبی است که ریشه در تعالیم ناب اسلامی و آرمانهای والای انقلاب دارد.
در این مراسم از خانواده معزز و معظم بسیجی شهید علیرضا موسایی شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج خواهر و برادر شهرستان تجلیل و قبور مطهر شهدای ۸ سال دفاع مقدس غبار روبی و عطرافشانی شد.