معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به خبر جابجایی دکل میدان گازی مختار به استان دیگر واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون سیاسی امنیتی استان در واکنش به خبری در برخی رسانه‌ها مبنی بر انتقال دکل حفاری میدان گازی مختار به دالان فیروز آباد فارس گفت: این موضوع صحت ندارد و با توجه به ناترازی انرژی ادامه اجرا و تکمیل این طرح ضروری است.

محمدی با اشاره به اینکه این دکل به جهت اهمیت موضوع در جنگ دوازده روزه نصب شد افزود: در ابتدای اجرای این طرح برای چهل نفر شغل ایجاد شد.

وی با اشاره با اینکه میدان گازی مختار، با ذخیره‌ بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب، تنها یک طرح صنعتی نیست بلکه یک فرصت تمدنی برای استان است تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه انتقال آن داده نمی‌شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اضافه کرد: میدان مختار سومین قطب ذخیره‌سازی گاز کشور تعریف شده است که قابلیت ذخیره‌سازی ۵ میلیون مترمکعب گاز در تابستان و تزریق ۱۰ میلیون مترمکعب در زمستان را دارد.

محمدی با تاکید بر اینکه در جلسه شورای تامین و در جلسه با استاندار بر ادامه اجرای این طرح در استان و مکان فعلی تاکید شده است افزود: با تکمیل این طرح روزانه ۷ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید می‌شود.