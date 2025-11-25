در چهارمین روز از چهل و ششمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین، نمایشگاه پایگاه‌های نمونه سپاه همدان در امامزاده عبدالله گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بسیج مساجد و محلات استان همدان گفت: این نمایشگاه به مدت سه روز تا ششم آذرماه برای بازدید مردم استان همدان برپا خواهد بود.

ابراهیم بختیاری افزود: در این نمایشگاه، دستاورد‌های بسیجیان در قرارگاه‌های ۱۴ گانه شامل بخش‌های علمی و پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین و سایر عرصه‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

او تاکید کرد: نمایشگاه پایگاه‌های نمونه سپاه استان همدان نمونه‌ای از فعالیت‌ها و خدمات بسیج استان در یک سال گذشته است که به‌طور جامع دستاورد‌های مختلف بسیجیان در حوزه‌های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی را در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

معاون بسیج مساجد و محلات استان همدان از مردم استان دعوت کرد تا در این نمایشگاه حضور یابند و از نزدیک با فعالیت‌های بسیج در استان آشنا شوند.