به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به همت بسیج جامعه پزشکی سپاه نقده و همکاری شبکه بهداشت و درمان و هلال احمر؛ در مناطق محروم شهرستان نقده خدمات رایگان پزشکی ارائه می‌شود.

سرهنگ پاسدار مصطفی میرزایی مسئول جامعه پزشکی سپاه نقده گفت: خدمات ویزیت رایگان شامل پزشک عمومی، فوق تخصص مغز و اعصاب، کارشناس روانشناسی، کارشناس مامایی و دندانپزشکی است و ۳۶۰ نفر از خدمات این ویزیت رایگان بهره‌مند شده‌اند.

همچنین بمناسبت هفته بسیج همایش بسیج مهندسان برگزار شد.

سردار نجمی جانشین سپاه شهدای آذربایجان غربی در این همایش نقش بسیج مهندسین را در هشت سال دفاع مقدس پررنگ دانست.

اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی از دیگر برنامه‌های سپاه نقده بود.

محمدرضا علی نیا مدیر آموزش و پرورش شهرستان نقده گفت: هفته قبل حدود ۴۳ دانش آموز دختر و در این هفته ۳۸ دانش اموز پسر راهی راهیان نور خواهیم کرد.

سرهنگ بهروز قاسمی معاون هماهنگ کننده سپاه نقده گفت: ۴۰۰ دانش اموز، دانشجو، اعضای بسیج محلات و مساجد و خانواده‌ها از مناطق عملیاتی جنوب دیدن خواهند کرد.

تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۹ کاروان دیگر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.