در آبان ماه امسال، ۴ هزار و ۶۹۹ مراجعه با علائم بیماری‌های تنفسی به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) در شهرستان باخرز به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرپرست شبکه بهداشت و درمان باخرز گفت: در آبان ماه امسال ۷ هزار و ۸۶۶ مورد مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) باخرز به ثبت رسیده که ۴ هزار و ۶۹۹ مورد آن مربوط به بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوآنزا بوده است.

جواد آفریدون با اشاره به گسترش بیماری‌های تنفسی در باخرز افزود: این رقم در مهرماه امسال نیز ۲ هزار و ۲۲۹ مورد مراجعه با علائم تنفسی از کل ۵ هزار و ۳۸۸ مراجعات به بیمارستان این شهرستان است که نشان از افزایش بیماران دارد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان باخرز گفت در حال حاضر این شهرستان در اوج مراجعه مبتلایان به بیماری‌های تنفسی روبروست که افزایش حدود ۲ برابری در آبان ماه نسبت به مهرماه کم‌سابقه ارزیابی می‌شود.

آفریدون بیان کرد: با هدف ارائه خدمات مطلوب و کاهش زمان ماندگاری بیماران در بیمارستان باخرز، تعداد پرستاران و پزشکان مستقر در بخش اورژانس این مرکز درمانی افزایش یافته است.

او افزود: همچنین با پزشکان در سطح شهر باخرز هماهنگ شده است که ساعت فعالیت مطب‌های خود را افزایش دهند تا مردم بتوانند به خدمات پزشکی دسترسی بیشتر داشته باشند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان باخرز آنفلوآنزا را یک بیماری واگیردار تنفسی دانست و گفت: تب، سرفه‌های خشک، گلودرد، درد‌های عضلانی و سردرد از علائم شایع این بیماری هستند و در برخی موارد نیز منجر به مشکلات گوارشی می‌شود که از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده چنین علائمی به مراکز درمانی مراجعه کنند.

آفریدون گفت: تزریق سالانه واکسن آنفلوآنزا بهترین راه پیشگیری از این بیماری است که به ویژه برای گروه‌های پرخطر از جمله افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان، کودکان و بانوان باردار ضرورت دارد.

وی افزود: شست‌وشوی مداوم دست‌ها، استفاده از ماسک در فضا‌های شلوغ و سربسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه یا سرفه از دیگر راه‌های جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا و دیگر بیماری‌های واگیردار تنفسی هستند.