وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اقتدار نظامی و علمی، مهم‌ترین رکن پیروزی مردم ایران در برابر دشمنان در دفاع مقدس۱۲ روزه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین سیمایی صراف در نشست بسیج اساتید دانشگاه‌های خراسان رضوی در مشهد افزود: بسیج، ملجا و پناه مردم است و بسیجیان، اخلاقی ترین، فداکارترین و مومن‌ترین افراد جامعه هستند.



وی ادامه داد: اساتید در دانشگاه باید ملجا و پناهگاه باشند و دانشجویان برای رفع مشکلاتشان به آنها پناه بیاورند.



او بسیجیان را بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور خواند و گفت: بسیج یک نهاد مردمی و اسلامی است و کار کرد آن نباید فراموش شود.



سیمایی صراف افزود: امید آفرینی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه و اساتید است؛ بر این اساس، در کنار دیدن ضعف‌ها و حل مشکلات، نقاط قوت کشور هم باید تبیین شود که نمونه آن پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

وزیر علوم گفت: امروزه ۵۰ هزار محصول در پارک علم و فناوری در حال ساخت است که از این تعداد، حداقل دو هزار محصول تحریمی هستند و توسط اساتید و دانشجویان ساخته می‌شوند.

این مسئول افزود: هم اینک دانشگاه‌ها و مراکز علمی چهار هزار قرارداد دفاعی با نیرو‌های مسلح بسته‌اند و این یعنی دانشگاه نقطه قوت کشور است و قدر آن را باید دانست.



وی افزود: دشمن روی تک تک اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها حساب کرده است؛ بنابراین برای نگهداشت این قشر باید حفظ کرامت و منزلت این دانشگاهیان حفظ شود تا مهاجرت صورت نگیرد و حفظ نیرو داشته باشیم.

سیمایی صراف افزود: همه علوم از اهمیت بالایی برخوردار است، اما علوم انسانی مادر همه علوم و بسیار مهم است و جایگاه آن باید حفظ و به روز رسانی شود و توسعه یابد.

در قالب این رویداد، اساتید بسیجی ۶۰ دانشگاه و مرکز علمی کشور با هم نشست هم اندیشی برگزار کردند.