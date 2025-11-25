به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سبکتکین شفقت مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی با بیان اینکه در این نمایشگاه ۵۰ شرکت کننده از ۱۳ استان محصولات خود شامل مبلمان، لوستر، فرش، لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی را عرضه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه با هدف عرضه آخرین دستاورد‌ها لوازم خانگی و برای ایجاد فرصت رقابتی و فراهم کردن زمینه لازم برای مبادلات اقتصادی برگزار شده است افزود: این نمایشگاه تا هفتم آذر از ساعت ۱۵ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان و علاقمندان است.

او گفت: عمده محصولات ارائه شده بر اساس توان ملی ساخته شده و کالا‌های ایرانی است.