استاندار گلستان از آماده باش استان برای مقابله با آتش سوزیها در عرصههای جنگلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیاصغر طهماسبی با اشاره به فصل پاییز و افزایش خطر آتشسوزی در جنگلهای هیرکانی شمال کشور، از وقوع چندین مورد حریق در جنگلهای استان طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: متأسفانه در هفتههای گذشته شاهد آتشسوزیهای گسترده در استان مازندران، بهویژه در مناطق چالوس و نوشهر بودیم که با کمک از سراسر کشور و حتی اعزام بالگردها و هواپیماهای آبپاش از کشورهای همسایه همچون روسیه و ترکیه مهار شد.
وی افزود: در همان مقطع، بخشهایی از جنگلهای گالیکش، آزادشهر، درازنو و جهاننما در استان گلستان نیز دچار حریق شد که با تلاش شبانهروزی نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شوراها و بسیج، خوشبختانه آتش مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
استاندار گلستان درباره وضعیت فعلی نیز اعلام کرد: از شب گذشته گزارشهایی از وقوع آتشسوزی در جنگلهای مینودشت و گالیکش دریافت شده و تمامی نیروها در حالت آمادهباش هستند. با استفاده از ظرفیت نیروهای محلی، بسیج و همراهی مردم تلاش میکنیم حریق را هرچه سریعتر کنترل کنیم.
وی با تأکید بر هماهنگی کامل با ستاد مدیریت بحران کشور گفت: در صورت نیاز و اگر ظرفیت محلی برای مهار آتش کافی نباشد، از امکانات ملی استفاده خواهیم کرد. از مردم عزیز استان میخواهیم نگرانی نداشته باشند؛ در عین حال همکاری آنها برای پیشگیری و مهار آتش بسیار ارزشمند است.
استاندار گلستان در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با تلاش همه نیروها، آتشسوزیهای اخیر بدون خسارت جدی مهار خواهد شد.